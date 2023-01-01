Максим Артамонов В Перми начали устанавливать новогодние световые объекты и декорации Декорация «Царский стиль» уже смонтирована в Театральном саду Поделиться Твитнуть

В центре Перми у здания Пермского театра оперы и балета начали устанавливать один из крупнейших новогодних арт-объектов — декорацию «Царский стиль». Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Также крупная световая конструкция — «Фонтан величественный» — монтируется в у Театра-Театра на эспланаде.

В целом перед Новым годом в Перми должны также установить арт-объекты «Ротонда» и «Лесная симфония», на Соборной площади появится ёлка и «Свечи», а у цирка — арка «Ретро-велосипед».

Напомним, праздничное оформление Перми должно завершиться к середине декабря. Планируется увеличить оформление районных улиц, парков и скверов, а также украсить новые локации и создать новые новогодние маршруты. Всего в городе появится более 3 тыс. новогодних элементов, в том числе 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей.

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