Алёна Бронникова В Краснокамске полностью восстановили водоснабжение после порыва водовода Все аварийные ситуации устранены Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В Краснокамске возобновили бесперебойную подачу воды во все дома после коммунальной аварии на теплосетях города. Об этом рассказали в минЖКХ Пермского края.

«На сегодняшний день все аварийные ситуации, произошедшие за выходные, были устранены. Вода вернулась во все дома города», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас идёт подготовка конкурсной документации на разработку проекта и сметы по водоснабжению и водоотведению Краснокамска. Во время выездного заседания губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главе Краснокамского ГО Игорю Быкаризу и минЖКХ провести учёт изношенных участков коммунальных сетей и подготовить проектно-сметную документацию по их приведению в нормативное состояние. Для реализации проекта краевые власти планируют привлечь федеральные средства.

Напомним, в прошлые выходные коммунальные службы Краснокамска устранили несколько аварийных ситуаций на сетях городского водоснабжения. Авария произошла на ул. Шоссейной. Во время земляных работ был повреждён водоотвод, по краю вырытого котлована обвалился асфальт. В понедельник произошёл ещё один порыв трубы — в парке Победы. Несколько микрорайонов города столкнулись с проблемами водоснабжения.

На следующий день прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. Прокурор внёс руководителю МУП «Краснокамский водоканал» представление.





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