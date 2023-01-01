Максим Артамонов Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией в Краснокамске Ранее в ситуацию вмешался также губернатор Поделиться Твитнуть

Коммунальная авария на теплосетях в Краснокамске стала поводом для проверки со стороны городской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц, в том числе по вопросу нарушения обеспечения города коммунальной услугой водоснабжения и водоотведения.

Прокурор внёс руководителю МУП «Краснокамский водоканал» представление. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Завтра, 8 ноября, по вопросу коммунальной аварии состоится совещание при прокуроре города.

Напомним, в минувшие выходные коммунальные службы Краснокамска устранили несколько аварийных ситуаций на сетях городского водоснабжения. Авария случилась на ул. Шоссейной во время земляных работ. Был повреждён водоотвод. Кроме этого, там обвалился асфальт по краю вырытого котлована. А 6 ноября произошёл ещё один прорыв трубы в парке Победы. Ремонт на этом участке завершили накануне вечером.

В связи с аварией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил зампредседателя краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву держать на особом контроле ремонтные работы. Контролировать ситуацию будут также министерство ЖКХ и администрация Краснокамского округа.

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