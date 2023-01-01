Устранение коммунальной аварии в Краснокамске взяли на контроль краевые власти Губернатор дал поручения профильным ведомствам и местным властям Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В связи с аварией на сетях водоснабжения и водоотведения в Краснокамске губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил зампредседателя краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрею Кокореву держать на особом контроле ремонтные работы. Об этом губернатор сообщил в своём telegram-канале.

Авария случилась на ул. Шоссейной во время земляных работ. Был повреждён водоотвод. Кроме этого, там обвалился асфальт по краю вырытого котлована. А 6 ноября произошёл ещё один прорыв трубы в парке Победы. Ремонт на этом участке завершили накануне вечером.

«Сейчас вода в жилые дома и социальные объекты подается по временной схеме. Запуск водоснабжения по основной схеме потребует временного отключения воды в некоторых домах», — сказал Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также отметил, коммунальные службы и управляющие организации «должны отрабатывать оперативно — заблаговременно сообщать жителям каждого дома о сроках отключения и завершения работ».

Контролировать ситуацию будут также министерство ЖКХ и администрация Краснокамского округа.

В пятницу, 10 ноября, губернатор проведёт совещание с главой округа Игорем Быкаризом и профильными ведомствами. Чиновники обсудят текущие проблемные объекты, состояние коммунальной инфраструктуры в территории в целом и реализацию комплексного плана развития по ремонту сетей.

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