Максим Артамонов Во время работ на трубопроводе в Краснокамске произошёл обвал На место приехали сотрудники экстренных служб и чиновники Поделиться Твитнуть

Фото: АиФ/ Марина Медведева

Сегодня в Краснокамске на ул. Шоссейной в ходе устранения аварии на трубопроводе обвалился асфальт по краю вырытого котлована. Об этом сообщает издание perm.aif.ru со ссылкой на местного жителя, который обратился в редакцию.

По словам мужчины, после происшествия на место приехали сотрудники водоканала, аварийных служб, ГО и ЧС, администрации и ГУ МЧС по Пермскому краю.

Очевидец рассказал, что на протяжении нескольких дней в городе рабочие устраняют последствия аварии на трубах водоснабжения. В связи с этим у жителей микрорайона Гознак с 30 октября периодически отключают воду.

В то же время, perm.aif.ru со ссылкой на информированный источник сообщает, что обвала не было, а при проведении земляных работ был просто повреждён трубопровод. На место выехала оперативная группа от регионального МЧС и замначальника ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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