Алёна Бронникова Руководителя финуправления «Пермгорэлектротранса» оставили в СИЗО до конца года Андрей Волосатых обвиняется в получении взятки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 10 ноября рассмотрел ходатайство руководителя финансово-экономического управления МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Андрея Волосатых. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, судья отказал обвиняемому в удовлетворении просьбы в смягчении меры пресечения и оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Согласно информации на сайте ведомства, ходатайство рассматривала судья Лариса Тарасова.

Аналогичное ходатайство в отношении начальника автопарка ПГЭТ Сергея Семушева было рассмотрено накануне, 9 ноября. Суд оставил обвиняемого в СИЗО.

Напомним, 31 октября в ПГЭТ прошли оперативные мероприятия СКР и ФСБ. Андрей Волосатых и Сергей Семушин были задержаны.

В Ленинском районном суде 2 ноября им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоих фигурантов обвиняют в получении взятки организованной группой лиц в крупном размере (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд оставил сотрудников ПГЭТ в следственном изоляторе до 31 декабря.

Сообщалось, что фигурантов якобы задержали в рамках дела, которое находится в производстве Четвёртого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, расследование касается схемы хищений денежных средств под видом приобретения запасных частей для муниципальных автобусов.





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