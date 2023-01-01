Сотрудников «Пермгорэлектротранса» отправили в СИЗО до 31 декабря Их обвиняют в получении взятки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Ленинском районом суде Перми 2 ноября рассматривались ходатайства следователей об избрании меры пресечения в отношении начальника финансово-экономической службы «Пермгорэлектротранса» Андрея Волостатых и начальника автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушина. Как было озвучено на заседании, оба фигуранта обвиняются в получении взятки организованной группой лиц в крупном размере (п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Размер взятки — более 242 тыс. руб.

Следствие просило отправить Волосатых и Семушина в СИЗО до 31 декабря. Защита и фигуранты дела предлагали ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде. Адвокаты указывали, что дело базируется только на показаниях одного арестованного сотрудника компании «Нитавто» (поставщик запчастей для автобусов из Подмосковья) Владимира Янцова, который якобы передавал Волосатых деньги. При этом доказательств этому будто бы нет.

Решением суда сотрудники МУП отправлены в следственный изолятор на два месяца.

Напомним, в «Пермгорэлектротрансе» 31 октября прошли оперативные мероприятия СКР и ФСБ, в результате которых Андрей Волосатых и Сергей Семушин были задержаны.

Как писал «Коммерсантъ-Прикамье», задержания произошли в рамках дела, которое находится в производстве Четвёртого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, расследование может касаться схемы хищений денежных средств под видом приобретения запасных частей для муниципальных автобусов. Сообщалось, что, помимо Перми, следственные действия были проведены в Челябинске, Йошкар-Оле и Краснодаре, всего якобы задержаны семь человек.

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