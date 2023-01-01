Алёна Бронникова В Перми завершили надвижку пролётов моста над рекой Ивой Строительство объектов первого этапа трассы ТР-53 идёт с опережением на 25 дней Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В рамках первого этапа строительства новой трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» в Перми завершены работы по надвижке обоих направлений моста через долину реки Ива. Как отмечают в краевом правительстве, мост является центральным объектом первого этапа.

«Сейчас подрядчик ведет работы как непосредственно на мосту, так и на дорожной части на обоих берегах. Строители завершили опускание правого направления моста на опоры, началась заливка первого пролёта бетоном», — сообщает пресс-служба ведомства.

Левое направление планируется опустить на постоянные опоры до конца ноября. Кроме того, сейчас на левобережной части ул. Уинской ведутся работы по строительству нового коллектора водоотведения. На правобережной части, рядом с ЖК «Грибоедовский», возводится новый тоннель.

Строительство первого этапа трассы ТР-53 идёт с опережением графика на 25 дней. Техническая готовность объекта достигла 48,6%. Реализация проекта разделена на два этапа. Дорога свяжет микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми.

Первый этап включает работы по строительству ул. Уинской, в том числе, мост через Иву (работы должны быть завершены через год). Во второй этап входят работы на участке протяжённостью 7,6 км до выхода к ул. Соликамской, а также пересечение с улицами Лядовской и Целинной. Полное завершение строительства планируется к 2029 году.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в рамках строительства трассы ТР-53 в Перми движение по ул. Уинской будет перекрыто до лета 2024 года. Срок ограничений продлевали уже несколько раз.





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