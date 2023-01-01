Первый этап трассы ТР-53 в Перми строится с опережением графика на 25 дней Техническая готовность объекта достигла 48% Поделиться Твитнуть

Строительство первого этапа трассы ТР-53 идёт с опережением графика на 25 дней. Согласно информации от минтранса Прикамья, техническая готовность строительного объекта уже достигла 48,6%. Об этом пишет 59.ru.

Речь идёт о продолжении ул. Уинской включая строительство моста через Иву в м/р Садовый. Подрядчик заявляет, что работает оперативно и опережает график на 25 дней. Стройка ведётся круглосуточно, множество работ проводится даже ночью.

Напомним, строительство данной трассы в Перми разделено на два этапа. Дорога свяжет микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью города. Первый этап подразумевает возведение ул. Уинской, включая строительство моста через Иву (работы должны быть завершены через год). Второй этап включает участок протяжённостью 7,6 км до выхода на ул. Соликамскую, а также пересечение с улицами Лядовской и Целинной. Полное завершение строительства планируется к 2029 году.

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