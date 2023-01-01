Максим Артамонов Ограничение движения транспорта по улице Уинской в Перми продлили до лета 2024 года Ограничения связаны со строительством трассы ТР-53 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми до 20 июля следующего года продлён срок перекрытия движения всех видов транспорта на ул. Уинской, где идёт строительство трассы ТР-53. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Работы ведутся в рамках строительства первого этапа дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53). В этом районе полностью перекрыто одно из направлений на участке от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Объезд закрытого участка осуществляется по прежней схеме — по полосе встречного движения.

Напомним, срок перекрытия движения продлевался уже несколько раз. Последний раз его продлевали до 30 ноября.

Ранее в пресс-службе ведомства также сообщали, что строительство первого этапа трассы ТР-53 идёт с опережением графика на 25 дней, а техническая готовность объекта уже достигла 48,6%. Речь идёт о продолжении ул. Уинской включая строительство моста через Иву в м/р Садовый. Подрядчик заявляет, что работает оперативно и опережает график на 25 дней. Стройка ведётся круглосуточно, множество работ проводится даже ночью.

Строительство этой трассы разделено на два этапа. Дорога свяжет микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью города. Первый этап подразумевает возведение ул. Уинской, включая строительство моста через Иву (работы должны быть завершены через год). Второй этап включает участок протяжённостью 7,6 км до выхода на ул. Соликамскую, а также пересечение с улицами Лядовской и Целинной. Полное завершение строительства планируется к 2029 году.

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