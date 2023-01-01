Алёна Бронникова Ограничение движения транспорта по улице Уинской в Перми продлено до конца осени Срок открытия продлевался уже несколько раз Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми снова продлили срок выполнения работ по переустройству инженерных коммуникаций в м/р Садовый на ул. Уинской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта 4 августа. Проезд планируется возобновить до 30 ноября.

Работы ведутся в рамках строительства первого этапа дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53).

Напомним, в этом районе полностью перекрыто одно из направлений на участке от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Объезд закрытого участка осуществляется по прежней схеме — по полосе встречного движения.

Ранее уже несколько раз продлевали срок перекрытия движения. Последний раз его продлили 30 июня до 5 августа.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.