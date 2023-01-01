Из аварийного дома на Куйбышева, 68 в маневренный фонд переехали 18 человек Поделиться Твитнуть

ул. Народовольческая, 42 / фото: photobuildings.com

Из дома № 68 по ул. Куйбышева, находящегося под угрозой обрушения, в маневренный фонд по ул. Народовольческой, 42 переехали 18 человек. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми. Ранее было известно только о четырёх переселенцах.

В ведомстве добавили, что в здании на ул. Народовольческой сейчас продолжается ремонт. Уже обновлены места общего пользования на 4-9 этажах, а также семь помещений для временного проживания, до конца года планируется завершить ремонт ещё шести комнат.

В департаменте напомнили, что ранее проводилось комиссионное обследование помещений маневренного фонда. Был разработан план по их обновлению и выделены средства из бюджета.

С начала текущего года было отремонтировано 47 пустующих городских жилых помещений общей площадью 1359 кв. м в различных районах города. До конца года планируется провести ремонт еще 30 помещений. После завершения работ эти жилые помещения также будут предоставлены людям для долгосрочного или временного проживания.

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