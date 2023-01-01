В Перми вводят режим ЧС для дома №68 на улице Куйбышева Он вступает в силу с 23 октября Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 68 / фото: photobuildings.com

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание в Перми. В результате принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации вводится для дома на ул. Куйбышева, 68 с 23 октября. Это связано с ухудшением состояния несущих конструкций (деревянных перекрытий между этажами), фасада здания по периметру и общественных помещений, что представляет серьезную угрозу для жителей дома.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, что в общей сложности будет эвакуировано 76 человек.

Трёхэтажный дом на ул. Куйбышева, 68 был построен в 1954 году, в 2021 году он был признан аварийным. Жители здания не согласились с решением комиссии и начали судебные разбирательства, которые продолжались до 2022 года. По этой причине дом не был включен в программы по расселению.

В настоящее время состояние дома вызывает серьезные опасения среди экспертов. Профессор строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Константин Южаков сообщил, что недавно был проведен дополнительный осмотр здания. Он выявил аварийное состояние чердачных перекрытий, нарушение несущих конструкций и вероятность обрушения. Кроме того, фасад здания отслаивается, появляются трещины. Также отсутствует водосточная система с улицы Куйбышева.

Наталья Афанасьева, начальник управления жилищных отношений администрации Перми, сообщила, что жителям дома на ул. Куйбышева, 68 ранее было предложено временное размещение в помещениях маневренного фонда или другие варианты. Однако на данный момент никто не обратился с заявлением на получение жилья в маневренном фонде.

Жители аварийного дома должны подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Максима Горького, 18. ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» предоставит жителям транспорт для вывоза имущества. Планируется также организовать специальный распределительный пункт по адресу: ул. Механошина, 6. В выходные дни в целях безопасности специалисты МБУ «Полигон» начнут установку ограждений.

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