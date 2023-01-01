В ходе спецоперации погиб 21-летний житель Пермского края Михаил Черемных был награждён медалью Суворова Поделиться Твитнуть

Михаил Черемных

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Верещагинского округа Пермского края Михаил Черемных. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Скорбный список пополнился именем ещё одного бойца — в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Михаил Валерьевич Черемных», — рассказали в администрации.

Михаилу был 21 год. Он окончил 11 классов Вознесенской школы. В декабре 2020 года ушёл служить в армию, в марте 2021-го заключил с ВС РФ контракт.

За личное мужество и отвагу Михаил Черемных был награждён медалью Суворова.

Похоронят солдата в с. Вознесенское. О дате и времени прощания власти сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб отец троих детей из Пермского края Александр Селиванов.

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