В ходе спецоперации погиб отец троих детей из Пермского края
Александру Селиванову было 37 лет
В ходе специальной военной операции 30 октября погиб житель Осинского округа Прикамья 37-летний Александр Селиванов. У него остались жена и трое детей.
Как сообщили в местной администрации, Александр родом из села Горы. После окончания школы, он отучился на сварщика. После срочной службы в пограничных войсках работал по специальности в Березниках, а затем в Осе. В 2023 году подписал контракт с ВС России и отправился на передовую в Донецкую Народную Республику.
«Близкие и друзья описывают его как человека, увлеченного техникой, всегда готового помочь и не отказывающегося от участия в общественных делах. Его отзывчивость и доброта никогда не будут забыты», — говорится в информации властей.
Администрация и дума Осинского ГО выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего: «Пусть поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».
Прощание с Александром Селивановым состоится 10 ноября возле ДК в селе Горы по адресу: ул. Советская, 54. Начало в 11:00.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Гайвы (Пермь) Антон Сидоров.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.