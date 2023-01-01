В ходе спецоперации погиб отец троих детей из Пермского края Александру Селиванову было 37 лет Поделиться Твитнуть

Александр Селиванов

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В ходе специальной военной операции 30 октября погиб житель Осинского округа Прикамья 37-летний Александр Селиванов. У него остались жена и трое детей.

Как сообщили в местной администрации, Александр родом из села Горы. После окончания школы, он отучился на сварщика. После срочной службы в пограничных войсках работал по специальности в Березниках, а затем в Осе. В 2023 году подписал контракт с ВС России и отправился на передовую в Донецкую Народную Республику.

«Близкие и друзья описывают его как человека, увлеченного техникой, всегда готового помочь и не отказывающегося от участия в общественных делах. Его отзывчивость и доброта никогда не будут забыты», — говорится в информации властей.

Администрация и дума Осинского ГО выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего: «Пусть поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

Прощание с Александром Селивановым состоится 10 ноября возле ДК в селе Горы по адресу: ул. Советская, 54. Начало в 11:00.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Гайвы (Пермь) Антон Сидоров.





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