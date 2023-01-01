Максим Артамонов В Перми возбуждено новое уголовное дело по фактам хищений при строительстве зоопарка Дело завела ФСБ Поделиться Твитнуть

В Перми ФСБ возбудила ещё одно уголовное дело, связанное со строительством нового зоопарка. Информация прозвучала на слушаниях в суде о смягчении наказания бывшему руководителю проекта из АО «РЖДстрой» Илье Козыреву. Ранее он был осуждён за хищение 353,7 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Сейчас, по словам защитников Козырева, он «даёт показания в отношении высокопоставленного чиновника из Перми, который отрицает причастность к преступлению».

На сегодняшний день в Ленинском районном суде Перми было рассмотрено уже четыре уголовных дела, связаных с возведением нового зоопарка. Во всех фигурирует житель Москвы Илья Козырев. Он трудился в генподрядном АО «РЖДстрой» (Москва), руководил в 2017-2019 годы возведением первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,8 млрд руб.

Козырев находился под арестом с 12 декабря 2019 года по 28 октября 2020-го. Он подписал с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, обещая изобличить соучастников хищений при строительстве объекта, и предоставить сведения о других преступлениях.

Первый приговор по уголовному делу о хищении денег при строительстве зоопарка был вынесен 14 июля 2021 года в отношении бывшего гендиректора подрядного ООО «ИнвестЖилСтрой» Алексея Шилова. На него дал показания Козырев. В итоге предпринимателя признали виновным в незаконном обороте поддельных платежёк на 9 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Его приговорила к двум годам условно и штрафу в 250 тыс. руб.

Самого Ивана Козырева осудили 2 февраля 2022 года. За мошенничество в составе группы лиц с ущербом в 353,7 млн руб. его приговорили к четырём годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб.

В июле этого года приговоры были вынесены экс-главе управления капитального строительства Пермского края (УКС) Дмитрия Левинского, а также бывшего инженера УКСа Виталия Габов. В основу обвинения были положены свидетельства Козырева и Шилова. Левинского приговорили к девяти годам колонии строгого режима (по совокупности с предыдущим приговором) за хищения при строительстве зоопарка в Перми. Также бывший чиновник должен будет выплатить штраф 15 млн руб. Виталия Габова приговорили к пяти годам общего режима. С обоих осуждённых совокупно будет взыскана сумма ущерба в 353 млн руб. Свою вину Левинский не признал.

Суд установил, что Левинский и его подчинённый Виталий Габов в 2017 и 2018 годах подписывали акты о приёмке работ на стройке нового зоопарка. При этом подрядчик эти работы не выполнял. Поступившие из бюджета средства обналичивались. В результате сумма ущерба краевому бюджету составила более 353 млн руб.

Сами бывшие чиновники не признают свою вину, отмечая, что ранее осуждённый куратор от «РЖДстрой» Илья Козырев их оговорил. Гособвинение называет этот довод надуманным, добавляя, что имеется достаточно других доказательств.

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