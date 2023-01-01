Алёна Бронникова Экс-депутату парламента Прикамья помогли собрать деньги на выплату штрафа Константин Окунев был осуждён за негативную оценку президента Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Константину Окуневу помогли собрать деньги на выплату административного штрафа в размере 250 тыс. руб. Политик рассказал в своём telegram-канале, что это получилось благодаря проекту «Росштраф».

Авторы проекта занимаются организацией сборов пожертвований для оплаты наложенных на российских оппозиционеров штрафов. За неделю для Константина Окунева удалось набрать почти всю сумму — 237 тыс. руб.

«Коллеги из Росштрафа объявили об окончании сбора средств для уплаты 250-тысячного административного штрафа. Недостающие, счастливые 13 тысяч целковых я донесу сегодня сам и закрою гештальт — этот девятый по счёту штраф», — сообщил он.

В июле Дзержинский районный суд Перми признал экс-депутата краевого заксобрания виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ за негативную оценку президента страны, и назначил ему штраф 250 тыс. руб. Пермский краевой суд оставил это решение в силе.

В прошлом году суд рассмотрел пять административных дел в отношении Константина Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию ВС России и использование фотографии с нацистской символикой. Сумма всех штрафов составила 268 тыс. руб.

В декабре прокурор Дзержинского района Перми возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Претензии правоохранителей вызвали посты в соцсети, размещённые политиком в августе, сентябре и октябре прошлого года, в которых он высказывал своё мнение по поводу СВО и электората президента РФ.

В марте текущего года его признали виновным по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ (повторное мелкое хулиганство). За пост о президенте России его оштрафовали на 150 тыс. руб. Политик уже погасил этот штраф. Кроме того, у Окунева несколько раз блокировали страницу ВКонтакте.





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