За негативную оценку президента страны пермяка оштрафовали на 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Дзержинском районном суде Перми 20 июля вынесено постановление в отношении жителя Перми, который был признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ.

В пресс-службе суда пояснили, что привлекаемый к ответственности гражданин, чья фамилия не называется, в мае 2023 года на своей странице ВКонтакте разместил публикацию, которая содержала «негативную оценку личностных качеств действующего главы государства и его личности в целом».

Привлекаемое лицо в суд не явился, его же защитники в судебном заседании с протоколом не согласились и просили прекратить производство.

Приняв во внимание отсутствие смягчающих обстоятельств и наличие отягчающего (повторное совершение таких же административных правонарушений), суд назначил наказание жителю Перми в виде административного штрафа 250 тыс. руб.

По данным «Нового компаньона», решение об административном наказании Дзержинский районный суд вынес в отношении Константина Окунева.

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