Алёна Бронникова Уволился замглавы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева осудили за превышение должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Николай Ракинцев

properm.ru

Николай Ракинцев, признанный судом виновным в превышении должностных полномочий, уволился с поста первого заместителя главы администрации Дзержинского района. По информации, опубликованной на сайте администрации, сейчас эту должность в статусе и.о. занимает начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений Дзержинского района Алла Богданова.

Изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили информацию в пресс-службе мэрии: «Николай Ракинцев уволился в связи с завершением срока контракта и достижением пенсионного возраста».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, согласно ч. 1 ст. 286 УК РФ. В декабре прошлого года его задержали в рабочем кабинете. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, в 2022 году Николай Ракинцев нарушил требования порядка предоставления субсидий, дав подчинённому указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидии для благоустройства территории от жильцов дома по ул. Подлесной, 17, несмотря на то, что ранее комиссия Дзержинского района приняла решение одобрить заявку. Вместо этого в список был внесён двор дома по ул. Куфонина, 14.

Дзержинский районный суд Перми 25 сентября признал Николая Ракинцева виновным и назначил ему наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на госслужбе и в администрации сроком до четырёх с половиной лет. Сам Ракинцев вины не признал и подал апелляцию на решение суда. Жалобу рассмотрят 21 ноября.

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