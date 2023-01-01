В ходе СВО погиб ефрейтор Денис Петухов из Пермского края Военнослужащего похоронят 9 ноября Поделиться Твитнуть

Денис Петухов

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Пермского края ефрейтор Денис Петухов, об этом сообщили в местной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с бойцом пройдёт 9 ноября в КДЦ (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.

Ранее сообщалось, что в СВО погиб военнослужащий из Прикамья Константин Репин. Его похоронили 7 ноября.

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