Максим Артамонов
На Украине погиб военнослужащий из Прикамья Константин Репин
Его похоронят сегодня
В ходе российской спецоперации на территории Украины убили военнослужащего из Березников Константина Репина. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице ВКонтакте.
При каких обстоятельствах и когда он погиб, не уточняется.
Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким Константина Репина.
Церемония прощания с погибшим состоится сегодня, 7 ноября, в 11:00 в березниковском КДЦ.
Напомним, 6 ноября в Юрлинском муниципальном округе состоялись похороны погибшего участника спецоперации Юрия Моисеева.
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