Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Прикамья Константин Репин Его похоронят сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили военнослужащего из Березников Константина Репина. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

При каких обстоятельствах и когда он погиб, не уточняется.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким Константина Репина.

Церемония прощания с погибшим состоится сегодня, 7 ноября, в 11:00 в березниковском КДЦ.

Напомним, 6 ноября в Юрлинском муниципальном округе состоялись похороны погибшего участника спецоперации Юрия Моисеева.

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