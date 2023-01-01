Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Юрий Моисеев Его убили в октябре Поделиться Твитнуть

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили уроженца Юрлинского района Юрия Моисеева. Об этом сообщили местные власти на официальной странице ВКонтакте.

Юрий Моисеев родился 9 июня 1979 года. Жил в деревне Чужья Юрлинского района.

Проходил службу по контракту и погиб 12 октября этого года. Каких-либо других подробностей власти не сообщают.

Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Завтра, 6 ноября, в деревне Чужья состоится митинг и церемония прощания с военнослужащим.

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