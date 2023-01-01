Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Юрий Моисеев
Его убили в октябре
В ходе российской спецоперации на территории Украины убили уроженца Юрлинского района Юрия Моисеева. Об этом сообщили местные власти на официальной странице ВКонтакте.
Юрий Моисеев родился 9 июня 1979 года. Жил в деревне Чужья Юрлинского района.
Проходил службу по контракту и погиб 12 октября этого года. Каких-либо других подробностей власти не сообщают.
Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Завтра, 6 ноября, в деревне Чужья состоится митинг и церемония прощания с военнослужащим.
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