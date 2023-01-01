Максим Артамонов Экспертиза признала вменяемым подростка, который сжёг свою подругу в Октябрьском Сейчас он находится в СИЗО в ожидании суда Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Подростка из Октябрьского Пермского края, который обвиняется в убийстве своей 16-летней знакомой, признали вменяемым. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свой источник, который рассказал о результатах проведённой в отношении подростка психолого-психиатрической экспертизы.

Преступление в отношении школьницы произошло в ночь на 8 июля. Молодой человек облил горючей жидкостью и поджёг свою подругу. Она получила около 90% ожогов тела, а спустя 10 дней скончалась в больнице Перми. Похороны прошли на сельском кладбище 20 июля. Подростка арестовали и будут судить. Следствие по делу идёт уже более четырёх месяцев.

После широкого общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела из региона федеральным следователям. Он также принял решение назначить проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это дело.

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