Алёна Бронникова В квитанциях за октябрь жители Прикамья увидят новые суммы за оплату ТКО Новые нормативы утверждены на федеральном уровне Поделиться Твитнуть

Фото: «Теплоэнерго регоператор ТКО», vk.com/tkoperm

Жители Пермского края в ноябре получат квитанции с новыми нормативами за оплату вывезенного мусора в октябре. Об этом напоминает министерство ЖКХ региона.

«Применение новых нормативов накопления ТКО будет разделено по потребителям: для жителей МКД норматив установлен 219,4 кг в год, для ИЖС — 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей МКД плата за вывоз мусора составит 108,3 руб., для жителей частных домов плата за вывоз мусора — 127,07 руб. с человека», — уточнили в ведомстве.

Новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) утверждены на федеральном уровне для каждой категории потребителей. Изменения вступили в силу. В конце прошлого месяца министр ЖКХ Прикамья Артём Балахнин подписал соответствующий приказ о введении новых стандартов.

Ранее Пермский краевой суд одобрил иск ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и признал недействующими нормативы накопления ТКО, которые действовали с сентября прошлого года. Ранее независимо от того, проживает ли человек в МКД или собственном доме, плата на потребителя составляла 117,18 руб.





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