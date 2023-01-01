Апелляционный суд признал нормативы по обращению с ТКО в Прикамье недействительными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 13 сентября принял решение отменить повышенные нормативы на обращение с мусором для жителей Пермского края. На днях оно вступило в силу. Об этом сообщили в Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».

Как пояснили в организации, начиная с октября 2022 года, жители Пермского края столкнулись с ростом нормативов на обращение с твердыми коммунальными отходами. Количество разрешенного мусора на человека в год увеличилось почти на полтора раза – с 160,51 до 237,39 кг. Это, в свою очередь, привело к повышению оплаты за вывоз мусора на 47,9%. Однако, Ассоциация ТСЖ "Пермский стандарт" и пермские ТСЖ, не согласившись с такими изменениями, обратились в суд. Прокуратура края присоединилась к процессу на стороне истцов.

22 мая 2023 года Пермский краевой суд вынес решение в пользу истцов, отменяя повышенные нормативы. Однако оставался вопрос о том, по каким стандартам определять оплату за вывоз мусора с октября 2022 года. Суд первой инстанции предложил министерству ЖКХ Пермского края утвердить новые нормативы, однако апелляционный суд отменил это поручение. В результате, действующим стандартом остаётся значение в 160,51 кг/чел/год, что должно привести к значительной перерасчёту для потребителей.

Перерасчёт для семей, состоящих из 4 человек, составит примерно 1600 рублей в год, а общая сумма перерасчета для всех жителей края может превысить 1 млрд рублей.

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