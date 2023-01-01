Алёна Бронникова МинЖКХ Прикамья утвердило новые нормативы по обращению с ТКО Норматив потребления для домовладений на одного проживающего составит 284,3 кг/год Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае со следующей недели изменятся нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующий приказ министр ЖКХ региона Артём Балахнин подписал 27 октября. Документ опубликован на сайте правительства.

Приказ вступит в силу через 10 дней после опубликования. Он касается коммерческих, административных, образовательных, культурных учреждений, промышленных и торговых предприятий, жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) и жилых домов. Всего указано 43 категории. По шести пунктам, магазинам и рынкам, стандарты будут считаться вступившими в силу с 2019 года.

Согласно документу, норматив накопления ТКО на одного проживающего в жилом помещении МКД составит 219,40 кг/год. Норматив на одного проживающего в жилом доме — 257,43 кг/год.

Ведомство установило также нормативы для домовладений. Ещё один приказ был подписан 27 октября, которым утверждён стандарт в размере 284,3 кг/год на одного проживающего.

Ранее в суде оспаривалось повышение нормативов для ряда категорий объектов. В феврале 2023 года Пермский краевой суд признал недействующими нормативы накопления ТКО по категории объектов «Предприятия торговли». В сентябре четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение отменить повышенные нормативы на обращение с мусором для жителей региона.

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