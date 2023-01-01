Елена Синица
Пермский краевой суд отменил нормативы накопления ТКО для предприятий торговли
Плата за услугу выросла в четыре раза
По решению Пермского краевого суда были признаны недействующими нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов по категории объектов «Предприятия торговли». Об этом сообщает бизнес-омбудсмен Пермского края Павел Новосёлов в своих социальных сетях.
Ранее приказом был упразднён ряд категорий объектов, в отношении которых устанавливались тарифы на ТКО, таких как промтоварные магазины, павильоны, киоски, рынки, супермаркеты, и устанавливалась единая объединенная категория «Торговые предприятия» с нормативом накопления ТКО — 22,16 кг/год, 0,27 куб. м/год за 1 кв. м общей площади.
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