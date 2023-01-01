Елена Синица Пермский краевой суд отменил нормативы накопления ТКО для предприятий торговли Плата за услугу выросла в четыре раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Пермского краевого суда были признаны недействующими нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов по категории объектов «Предприятия торговли». Об этом сообщает бизнес-омбудсмен Пермского края Павел Новосёлов в своих социальных сетях.

Ранее приказом был упразднён ряд категорий объектов, в отношении которых устанавливались тарифы на ТКО, таких как промтоварные магазины, павильоны, киоски, рынки, супермаркеты, и устанавливалась единая объединенная категория «Торговые предприятия» с нормативом накопления ТКО — 22,16 кг/год, 0,27 куб. м/год за 1 кв. м общей площади.

В результате данных изменений нормативы по ТКО для ряда объектов значительно повысились. К примеру, для объектов, ранее попадавших под категорию «Промтоварный магазин», был установлен норматив в размере 5,76 кг/год, 0, 27 куб. м/год. Таким образом, плата выросла в четыре раза.





Из-за этого к Новосёлову обратились недовольные предприниматели. На изменения тарифного законодательства пришлось обратить внимание Прокуратуры Пермского края. В свою очередь краевая прокуратура после проведённой проверки обратилась в суд с административным иском о признании нормативов накопления ТКО для предприятий торговли недействительными. Этот иск и был удовлетворен в полном объёме.





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