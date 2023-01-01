При строительстве трассы Дюртюли – Ачит в Пермском крае уложили более 130 тыс. тонн асфальтобетона Автомагистраль планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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На участке новой скоростной автодороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае уложено около 20 км нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

В Пермском крае проходит один из трёх этапов масштабной дороги Дюртюли — Ачит общей протяжённостью 275 км. Автомагистраль станет продолжением скоростной дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

Как рассказал зампред российского правительства Марат Хуснуллин, «буквально в круглосуточном режиме строители трудятся на участке» — уложили уже более 130 тыс. т дорожного покрытия. Это около 20 км нижнего слоя асфальтобетона.

«Всего же общая протяжённость второго этапа составит 92 км. Ещё два участка пройдут через Республику Башкортостан и Свердловскую область. Уже в следующем году планируем завершить строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Благодаря этому время в пути между городами в среднем сократится с 35 до 17 часов», — отметил Хуснуллин.

По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна. Строители произвели выемку 2,4 млн кубометров грунта и сделали устройство насыпи общим объёмом порядка 2 млн кубометров.

«Продолжается устройство основания из щебёночно-песчаной смеси — работы уже выполнены в общей сложности на 23 км. Проводятся мероприятия по планировке и укреплению откосов, устройству водопропускных труб. Кроме того, мостовики возводят 17 искусственных сооружений, среди которых 6 мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием — более 24 м», — пояснил Петушенко.

Напомним, в рамках проекта предусмотрены 13 путепроводов, из них два в составе развязок в виде неполного клевера, 10 экодуков тоннельного типа, семь мостов. Самый большой мост — через р. Малая Сарана протяжённостью более 300 метров. Его возведут на трёх промежуточных опорах, высота которых сопоставима с девятиэтажным зданием.

Завершить строительство дороги планируют в 2024 году.

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