В Росавтодоре показали начало строительства пермского участка скоростной трассы М-12 На объекте уже задействовано порядка 120 единиц техники и около 300 рабочих Поделиться Твитнуть

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» опубликовала видеоролик о начале строительства второго этапа скоростной дороги Дюртюли—Ачит. Это 93 км трассы, которая пройдёт по югу Пермского края.

О старте работ было заявлено ещё 31 января. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы по земельному полотну и завоз строительных материалов. Начато возведение ряда сооружений, обустройство первого из четырёх строительных городков, где смогут разместиться 800 человек.

На объекте уже задействовано порядка 120 единиц техники и около 300 рабочих.

Напомним, участок протяжённостью 93 км в Пермском крае станет частью скоростной автомобильной дороги М-12 от Казани до Екатеринбурга. В рамках проекта предусмотрены: 13 путепроводов, из них два в составе развязок в виде неполного клевера, 10 экодуков тоннельного типа, семь мостов. Самый большой мост – через р. Малая Сарана протяжённостью более 300 метров. Его возведут на трёх промежуточных опорах, высота которых сопоставима с девятиэтажным зданием.

Завершить строительство дороги планируют в 2024 году.

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