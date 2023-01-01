Максим Артамонов В Перми на 30 суток закрыли кафе «Сказка», где отравились дети Собственника признали виновным в административном правонарушении Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

По решению Индустриального районного суд Перми за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на 30 суток приостановлена деятельность кафе «Сказка». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как поясняется в материалах дела, в заведении общепита было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в связи заражением детей, которые поздно вечером 25 октября питались в кафе «Сказка». После проверки специалисты пришли к выводу, что в кафе были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, нарушены были условия хранения пищевой продукции, на некоторых продуктах питания не было маркировки.

По постановлению суда индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, а деятельность заведения приостановлена на 30 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, на следующий день после обеда в кафе были госпитализированы нескольких детей, которые приехали в Пермь для участия во Всероссийском фестивале детских цирков. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Причиной заражения стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. Краевое управление Роспотребнадзора выдало предписание о приостановке деятельности пищеблока.

Всего было госпитализировано 22 человека. В конце октября их всех выписали их больницы. В связи с инцидентом следком по региону возбудил уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.

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