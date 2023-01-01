Максим Артамонов В Перми все заразившиеся норовирусом дети выписаны из больницы Всего было госпитализировано 22 ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, на сегодняшний день все 22 госпитализированных ребёнка, которые приехали в Пермь для участия во Всероссийском фестивале детских цирков, выписаны после лечения в условиях стационара.

«Последние три ребёнка сегодня были выписаны из больницы после окончания лечения», — пояснили в министерстве.

Напомним, происшествие с детьми случилось вечером 25 октября, когда они почувствовали недомогание после обеда в столовой. На следующий день госпитализировали несколько человек, а медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию.

Причиной заражения стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. Краевое управление Роспотребнадзора выдало предписание о приостановке деятельности пищеблока.

Материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. На организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. Пробы в работе, о результатах будет сообщено дополнительно.

В связи с инцидентом следком по региону возбудил уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.

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