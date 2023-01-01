Максим Артамонов В Роспотребнадзоре назвали причину заражения участников циркового фестиваля в Перми В больницу отвезли 20 детей Поделиться Твитнуть

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В краевом Управлении Роспотребнадзора после санитарно-эпидемиологического расследования установили причину острой кишечной инфекции у 20 детей, которые были участниками Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. У всех них выявлен норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной заражения стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. В связи с этим Роспотребнадзор выдал предписание о приостановке деятельности пищеблока.

Сейчас материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. На организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. Пробы в работе, о результатах будет сообщено дополнительно.

За пострадавшими детьми установлено медицинское наблюдение, их самочувствие удовлетворительное.

Для предупреждения заражения норовирусной инфекцией в ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, а также не покупать продукты питания в непредназначенных для торговли местах.

Напомним, сразу несколько участников Всероссийского фестиваля детских цирков, приехавших для выступления в Пермь, почувствовали недомогание вечером 25 октября. На следующий день их госпитализировали. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Всего в больнице оказалось 20 детей.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взял на личный контроль сам глава СК Александр Бастрыкин.





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