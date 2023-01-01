Число госпитализированных в Перми детей с норовирусом увеличилось до 20 Состояние пострадавших стабильное Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На утро 27 октября с диагностированным норовирусом в Перми госпитализированы уже 20 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона. Ранее сообщалось о 15-ти, а затем о 19 госпитализированных.

В ведомстве опровергли информацию о том, что несколько пациентов находятся в реанимации. В министерстве подчеркнули, что состояние пострадавших «стабильное и всем им оказывается необходимая медицинская помощь».

Напомним, 26 октября в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о неединичных случаях заболевания норовирусом участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По факту отравления детей на цирковом конкурсе в Перми начала проверку прокуратура.

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