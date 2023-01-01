Прокуратура начала проверку по факту отравления детей на цирковом конкурсе в Перми Уже возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Перми прокуратура Индустриального района даст правовую оценку действиям организации общественного питания, которая обслуживала участников Всероссийского конкурса детских цирковых коллективов. Ведомство проверит, как персонал соблюдал требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме этого, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили по этому факту правоохранительные органы.

Утром 26 октября Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания острой кишечной инфекцией участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, который проходит в Перми. В пищеблоке столовой, где питались дети, взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. За всеми участниками фестиваля было установлено медицинское наблюдение.

В краевом минздраве рассказали, что на симптомы острого гастроэнтерита вечером, 25 октября, пожаловались 6 участников конкурса. В цирке они были осмотрены медиками, состояние детей оценено как стабильное. По результатам вечернего осмотра по месту их проживания 15 человек (считая ранее обратившихся) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус. На утро медики оценивали их состояние как стабильное. Оказывается необходимая помощь.

Как выяснилось, участники завтракали и ужинали по месту своего проживания (гостиница «Профсоюзная»), а обед осуществлялся в рамках привозного питания — от субподрядчика ИП Шилов Александр Васильевич. Что стало причиной отравления, установит проверка.

Позднее стало известно, что гала-концерт Всероссийского конкурса детских цирковых коллективов в Перми будет отменён. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

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