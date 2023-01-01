Максим Артамонов В Перми количество госпитализированных из-за норовируса детей возросло до 19 По факту происшествия продолжается проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19. Изначально с признаками заболевания отвезли в больницу 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«Состояние всех пациентов стабильное», — отметили в ведомстве.

Напомним, 26 октября стало известно, что участники циркового фестиваля-конкурса, который проходит в Перми, заболели острой кишечной инфекцией.

В пищеблоке столовой, где питались дети, Роспотребнадзор взял смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. За всеми участниками фестиваля было установлено медицинское наблюдение.

В связи с происшествием организаторы отменили гала-концерт Всероссийского конкурса детских цирковых коллективов, который должен был состояться вечером 26 октября в Перми. Всем, кто уже купил билеты, обещают вернуть деньги.

Прокуратура Индустриального района начала проверку. А следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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