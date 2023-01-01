Глава СКР взял на контроль ход расследования отравления детей в Перми Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела с отравлением детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было возбуждено в региональном следкоме 26 октября по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Под подозрением находится персонал кафе «Сказка» при гостинице, где останавливались дети, и ИП Шилов А.В, обеспечивший их обедами.

Напомним, в четверг в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о неединичных случаях заболевания норовирусом участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. По последним данным, с норовирусом госпитализированы 20 пострадавших.

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