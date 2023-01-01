Екатерина Артёмова В Казани будут судить обвиняемых в краже денег у матери погибшего в СВО военного из Прикамья Общая сумма причинённого мошенниками ущерба составляет 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: МВД Медиа

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, они обвиняются по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта, совершённая организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах). Среди пострадавших от действий мошенников — жительница Гремячинска Валентина Нечаева, мать погибшего на Украине военнослужащего Артёма Нечаева.

Обвиняемые были задержаны в Казани в июле 2022 года после обращения Валентины Нечаевой в полицию. Тогда сообщалось о четырёх подозреваемых. По версии следствия, они являлись участниками преступной группы лиц, которые при помощи мошеннической схемы дистанционным способом похищали денежные средства у граждан.

Согласно распределению ролей, одни участники находили абонентские номера граждан и занимались непосредственным общением с ними по телефону. Они вводили собеседников в заблуждение агрессивной информацией, представляясь сотрудниками банков или должностными лицами правоохранительных органов. Злоумышленники под разными предлогами убеждали потерпевших перевести деньги на якобы специальные безопасные счета, так как существует опасность хищения средств. Другие соучастники отвечали за оформление банковских карт на третьих лиц и оперативное обналичивания сумм, поступивших от потерпевших. Также в группе существовала строгая конспирация, которая обеспечивала невозможность возврата или отмен транзакции банковских переводов денег по заявлению владельцев.

Всего соучастниками в период с мая по июль прошлого года было совершено 12 преступлений в отношении 12 жителей разных регионов РФ. Общая сумма ущерба составила более 15 млн руб. Наибольший ущерб причинён Нечаевой — у неё было похищено 12 млн руб. В эту сумму входили предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые ей в кредит.

В связи с заключением с обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве, а также с тем фактом, что преступную деятельность они осуществляли на территории Республики Татарстан, уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд города Казани.

Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство. Сейчас ведётся следствие, устанавливается причастность иных лиц.

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