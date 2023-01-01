Максим Артамонов В Перми после реконструкции в «Доме Третьяковой» открылся ресторан и бар Историческое здание было восстановлено в этом году Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В бывшем особняке по ул. Советской, 32 в Перми открылся ресторан «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж». Оба заведения открыл пермский ресторатор и основатель Илья Заковырин, который владеет рюмочной «Парадная», пабами Old Moose, мясным рестораном The Hound и паназиатским бистро «Камоме».

По словам Ильи Заковырина, у Перми «одна из самых мощных в России ресторанных традиций, самих пермяков уже тяжело чем-то удивить, здесь можно найти концентрированно всё самое лучшее».

«Мы взялись поработать с традиционной русской кухней, которая практически не представлена в нашем городе. Но решили не восстанавливать классические рецепты, а создать гармоничный фьюжн русских рецептов с главными трендами в ресторанном деле. В баре мы с командой будем предлагать напитки, придуманные специально исходя из истории помещения и соседства с Театром оперы и балета», — рассказал основатель «Дома Третьяковой».

Фото: ТГ-канал "Пермь-300. Всё реально!"

Напомним, о том, что в бывшем особняке планируется открыть ресторан и бар, стало известно в начале октября. Ресторан «Дом Третьяковой» занял первый этаж бывшего особняка. В заведении представлена авторская кухня. Ресторан рассчитан на 55 посадочных мест, площадь зала 100 кв. м. Средний чек на одного человека — 1,5-2 тыс. руб. На втором этаже здания сейчас находится бар «Второй этаж». В его меню — настойки, коктейли и закуски. Посетители смогут заказать еду также из ресторана «Дом Третьяковой».

Площадь зала бара — 100 кв. м, заведение рассчитано на 55-60 посадочных мест.

Двухэтажное здание из красного кирпича, известное как «Дом Третьяковой», построено во второй половине XIX века и занимало площадь 469 кв. м. В конце XIX века его приобрёл фотограф Иван Иванович Третьяков, который открыл фотосалон «Художественная фотография». После смерти Третьякова его жена Александра Егоровна Третьякова сдавала второй этаж под квартиры, а нижний — под мастерские и магазины.

В XX веке в особняке жила семья биолога, профессора Пермского университета А.И. Генкеля. Во время Великой Отечественной войны здесь поселился находящийся в эвакуации фотограф и один из основоположников конструктивизма Александр Родченко.

В начале 2000-х здание было признано аварийным, инженерные системы и строительные конструкции были полностью разрушены.

Весной 2021 года владельцу Дома Третьяковой Борису Кардашову (бывший совладелец ООО «Синтетикс») власти поставили задачу восстановить аварийный объект культурного наследия (по ул. Советской, 32) к 300-летию Перми.

При реконструкции и ремонте были восстановлены исторические архитектурные элементы здания. Большинство элементов мебели и интерьера были созданы специально, например, стулья с гобеленами. Каждая плитка на стене первого этажа раскрашена вручную. В оформлении можно найти элементы китча, отсылающие к деятелям культуры и искусства, которые жили в этом здании за его более чем вековую историю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.