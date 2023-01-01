Максим Артамонов Второй фигурант по уголовному делу Аяза Шабутдинова скрылся в ОАЭ Бизнес-тренера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

По данным telegram-канала 112, вторым фигурантом уголовного дело, возбуждённого в отношении Аяза Шабутдинова, стал Василий Алексеев. Он является генеральным директором «Like центра».

Аяз Шабутдинов арестован / фото: rg.ru

Алексеев записал видеообращение, в котором рассказал о компании и призвал поддержать арестованного предпринимателя. При этом, по данным следователей, Алексеев уже скрылся в ОАЭ, сообщает издание.

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября после возвращения в Москву из-за границы. Ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по факту мошенничества, совершённом организованной группой в крупном размере. Бизнес-тренеру грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт.

По решению Таганского суда Москвы 4 ноября ему избрали меру пресечения в виде ареста. Он пробудет в СИЗО до 16 декабря.

По версии прокуратуры, Шабутдинов и его соучастники, используя подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, продавали курсы, тренинги и вебинары, обещающие покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», ещё более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

Шабутдинов родился Куеде. Он основатель сети кофе-баров Coffee Like, сети хостелов Like Hostel и технологической образовательной компании для предпринимателей под названием «Like Центр». По данным СПАРК, Шабутдинов является руководителем или совладельцем 45 компаний, 27 из которых прекратили деятельность.

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