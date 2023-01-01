Олег Антонов В Перми комиссия по согласованию внешнего вида новостроек одобрила ещё два объекта капстроительства Здания построят на улице КИМ, 46 и улице Героев Хасана, 64 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте градостроительства и архитектуры администрации (ДГА) Перми, комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства одобрила очередные два проекта.

Так, поддержано строительство двухэтажного административного здания площадью 1272,66 кв.м на ул. Героев Хасана, 64 в Свердловском районе; разработчик - ООО «Мезонин».

Также согласован архитектурно-градостроительный облик многоквартирного 6-этажного жилого дома со встроенными помещениями площадью 10 712,9 кв.м по ул. КИМ, 46 в Мотовилихинском районе; разработчик - ООО «ПСК «Аф-Проект».

Напомним, постановление администрации города «О создании комиссии по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Перми» вступило в силу с 13 октября 2023 года.

Комиссия рассматривает разделы проектной документации объектов капстроительства: проверяет соответствие схем объёмно-планировочных и архитектурных решений требованиям АГО, выдаёт заключения о соответствии или несоответствии облика зданий требованиям градостроительного регламента Правил землепользования и застройки.

Председателем комиссии после её создания был назначен первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин.

Всего в комиссию вошли 12 человек, среди них представители краевых ведомств: Минимущества, Минприроды, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, а также профессионального сообщества архитекторов.

Ранее сообщалось, что комиссия согласовала архитектурно-градостроительный облик новой школы на ул. Уральской у Цирка.

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