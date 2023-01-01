Прокуратура организовала проверку по факту пожара на улице Промышленной в Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Перми Индустриального района организовала проверку в связи с пожаром, который произошёл вечером 2 ноября на ул. Промышленной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сразу после произошедшего на место происшествия отправились сотрудники районной прокуратуры. В ходе проведения надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований по пожарной безопасности при использовании помещений, строений и другого имущества, находящегося на данной территории. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, в четверг в 20:48 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на ул. Промышленной в Перми. Загорелись ёмкости с горючей жидкостью на открытой площадке, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные поблизости. К месту ЧП выехали 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Ликвидировать открытое горение на площади в 200 кв. м удалось через час. В результате пожара погибших и травмированных нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.