МЧС устанавливает причины возгорания бочек с горючим в промзоне Перми Площадь пожара составила 200 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 2 ноября, в 20:48 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на ул. Промышленной в Перми. Загорелись ёмкости с горючей жидкостью на открытой площадке, существовала угроза распространения огня на ангары, расположенные поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К месту ЧП выехали 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Они не позволили огню добраться до ангаров. Ликвидировать открытое горение на площади в 200 кв. м. удалось через час. В результате пожара погибших и травмированных нет.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС выясняют причины пожара, устанавливается ущерб.

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