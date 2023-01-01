Екатерина Артёмова Бизнес-коуча из Пермского края задержали за мошенничество по заявлению восьми учеников Следователи считают, что Аяз Шабутдинов вводил предпринимателей в заблуждение Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов / фото: capiton-mebel.ru

Основанием для задержания предпринимателя и блогера Аяза Шабутдинова стали заявления восьми предпринимателей, купивших у него курсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В общей сложности, потерпевшие заплатили за курсы 5 млн руб. Однако, как следует из их показаний, суть дорогостоящих уроков сводилась фактически к тому, что «надо верить в себя — и все получится».

В отношении блогера возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи полагают, что он вводил слушателей в заблуждение, под видом образовательных услуг рассказывая им, по сути, историю своего успеха в бизнесе. Следствие не исключает, что общее количество пострадавших от действий предполагаемого мошенника может составить не одну сотню человек. По окончании допроса будет решаться вопрос об избрании Аязу Шабутдинову меры пресечения. Сегодня он, по данным издания, вероятнее всего, будет задержан на двое суток и помещён в изолятор временного содержания, а впоследствии Таганский суд в зависимости от ходатайства следствия отправит его в СИЗО или под домашний арест.

Аяз Шабутдинов был задержан сегодня утром оперативниками столичного УФСБ и ГУЭБиПК МВД. Бизнес-коуча задержали после возвращения из Вены в арендуемой им московской квартире по подозрению в мошенничестве.

Аяз Шабутдинов — уроженец Пермского края, ранее жил в посёлке Куеда. Является основателем холдинга Like. В холдинг входят несколько проектов под этим брендом, в том числе бизнес-школа «Like Центр» в Москве, где проходят различные курсы и марафоны для предпринимателей. Шабутдинов также ведёт ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где даёт «инструкцию, как стать миллионером», и развивает личные страницы в нескольких соцсетях, на которые в общей сложности подписаны более 2 млн чел. По итогам 2022 года вошёл в число самых высокооплачиваемых блогер России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

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