Максим Артамонов Глава управления дорог и транспорта Прикамья не смог оспорить продление ареста Андрей Угольков останется под стражей до 2 января Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд признал законным продление сроков содержания под стражей экс-руководителю управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Андрею Уголькову. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Чиновник будет находитсья в СИЗО до 2 января 2024 года.

Андрея Уголькова задержали в начале июля этого года при получении взятки в размере 15 млн руб. от посредника одного из подрядчиков строительства крупных объектов. В КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» 7 июля сотрудники ФСБ провели обыск с изъятием документов и записей с камер видеонаблюдения. Чиновника заключили под стражу. Свою вину он не признал.

В конце октября Ленинский суд Перми продлил Уголькову сроки содержания под стражей до 2 января 2024 года. Это решение Угольков пытался отменить в апелляционном порядке, но безуспешно.

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