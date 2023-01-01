Алёна Бронникова Главе управления дорог и транспорта Прикамья продлили срок ареста Андрей Угольков останется в СИЗО до 2 января 2024 года Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Ленинский районный суд Перми оставил руководителя управления дорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова в СИЗО до 2 января 2024 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемому на заседании 27 октября.

Как сообщает Properm.ru, рассмотрение материалов уголовного дела проходило в закрытом режиме. Журналистов удалили из зала на время оглашения сведений о передаче взятки. Решение суда адвокаты чиновника намерены обжаловать и будут ходатайствовать об изменении меры пресечения на запрет определённых действий.

Андрея Уголькова задержали в начале июля при получении взятки в размере 15 млн руб. от посредника одного из подрядчиков строительства крупных объектов. В КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» 7 июля сотрудники ФСБ провели обыск с изъятием документов и записей с камер видеонаблюдения. Чиновника заключили под стражу. Свою вину он не признал.





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