В ходе спецоперации погиб боец штурмового взвода из Пермского края
Андрея Бражкина похоронят в Кудымкаре 3 ноября
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец д. Бражкино Пермского края Андрей Бражкин, об этом сообщили в администрации Кудымкарского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Андрей родился в 1978 году. В 2023-м он отправился на СВО добровольцем, был членом штурмового отряда.
Как пишет perm.aif.ru, прощание с погибшим бойцом состоится в Кудымкаре 3 ноября.
Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в спецоперации 23-летнего военнослужащего из Пермского края Ивана Хайбрахманова.
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