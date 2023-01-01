В ходе спецоперации погиб боец штурмового взвода из Пермского края Андрея Бражкина похоронят в Кудымкаре 3 ноября Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец д. Бражкино Пермского края Андрей Бражкин, об этом сообщили в администрации Кудымкарского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Андрей родился в 1978 году. В 2023-м он отправился на СВО добровольцем, был членом штурмового отряда.

Как пишет perm.aif.ru, прощание с погибшим бойцом состоится в Кудымкаре 3 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в спецоперации 23-летнего военнослужащего из Пермского края Ивана Хайбрахманова.

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