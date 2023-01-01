Максим Артамонов
В спецоперации убили военнослужащего из Пермского края Ивана Хайбрахманова
Ему было 23 года
По сообщению администрации Александровского муниципального округа, в ходе российской спецоперации на Украине погиб Иван Хайбрахманов.
Молодой человек был уроженцем Александровска. Он родился 27 ноября 1999 года, а 30 октября этого года был убит в зоне боевых действий, не дожив до 24 лет. Подробности его гибли не уточняются.
Местные власти выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
О дате похорон администрация сообщит дополнительно.
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