Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Пермского края Ивана Хайбрахманова Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

По сообщению администрации Александровского муниципального округа, в ходе российской спецоперации на Украине погиб Иван Хайбрахманов.

Молодой человек был уроженцем Александровска. Он родился 27 ноября 1999 года, а 30 октября этого года был убит в зоне боевых действий, не дожив до 24 лет. Подробности его гибли не уточняются.

Местные власти выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

О дате похорон администрация сообщит дополнительно.

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