В Перми сносят аварийный дом на улице Красных Командиров Из здания расселили 23 человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми подрядчик приступил к сносу аварийного дома по ул. Красных Командиров, 10, об этом сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми.

В ведомстве рассказали, что проживавшие ранее в здании 23 жильца получили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё.

Дом был построен в 1959 году, общая площадь жилых помещений составляла 366,7 кв. м.

Всего с начала года в Перми снесли уже 51 расселённый аварийный дом.

Ранее «Новый компаньон» писал, что аварийный дом по ул. Куйбышева, 68 в Перми начали отключать от коммуникаций.

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