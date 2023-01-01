Алёна Бронникова Аварийный дом на Куйбышева в Перми начали отключать от коммуникаций Не расселены три квартиры Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 68 / фото: photobuildings.com

Из аварийного дома по ул. Куйбышева, 68 в Перми выехали практически все жильцы. Не расселены только три квартиры, вопрос по ним будет решаться позже.

Как рассказал 59.ru со ссылкой на администрацию Свердловского района, владельцы оставшихся квартир не могут выехать в данный момент по разным причинам. Один из них находится в больнице, другой — на вахте, а третий — «ведёт себя не очень адекватно».

В целом расселение закончено. Сегодня здание отключат от большей части коммуникаций, а завтра планируется отключить от отопления. Чтобы в дом не проникли посторонние, на территории работает охрана. Доступ открыт для жильцов, которые вывозят свои вещи.

Напомним, в отношении опасного дома 1954 года постройки 23 октября был введён режим ЧС. Решение было принято из-за ухудшения состояния несущих конструкций, фасада здания и общественных помещений. Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов рассказал, что жильцам необходимо в ближайшее время покинуть здание в связи с угрозой его обрушения. Всего планировалось эвакуировать 76 чел. Всем было предложено обратиться в распределительный пункт, чтобы получить жильё в манёвренном фонде или деньги на аренду квартиры.





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