Цены на новостройки в Перми за третий квартал года выросли на 11% Эксперты связывают динамику с ростом ключевой ставки ЦБ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на новостройки в Перми с июля по сентябрь 2023 года (третий квартал) возросли на 11%, об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на данные аналитического сервиса «Объектив.РФ». Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в краевом центре увеличилась до 121,3 тыс. руб.

Эксперты связывают динамику с увеличением ключевой ставки Центробанка. Она влечёт за собой рост затрат на кредитные средства как для потребителей, так и для строительных компаний. Многие покупатели также стремились сделать приобретение недвижимости до ноября, чтобы избежать увеличения размера первоначального взноса.

Ранее «Новый компаньон» писал об итогах исследования специалистов Цифровой системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro. Согласно результатам аналитики, средневзвешенная цена квартиры в новостройке Перми по итогам первого полугодия 2023 года достигла 5,5 млн руб. при средней площади 50 кв. м. Цена за 1 кв. м составляла 109,9 тыс. руб.

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